Süleyman Soylu AKP'li başkana soruşturma izni verdi

Balıkesir Sındırgı ilçesinde, AKP’li Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Kocahan Cumhuriyet Çarşısı Projesi işi için tahliye davasının sonucu beklemeden işyerlerinin çatılarının sökümü talimatını verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Soylu imzalı soruşturma talebinde şöyle denildi:

"Kocahan Cumhuriyet Çarşısı Projesi işi için yapıların yıkımına gidileceği açık olduğundan, bu çatıların tahliye davası sonucu beklenilmeden, çatıların söküm işlemi için talimat veren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, işyerlerine ait çatıların söküm işlemine karar veren Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar ile çatıların sökümüne karar vererek kendisine bağlı kademe işçilerine uygulatan Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdür Vekili Alişan Çağdaş hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine…"

AKP'li isimden açıklama: Demirden korksak trene binmezdik

AKP’li Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sosyal medyadan yaptığı savunmasında şunları söyledi:

"Konu şu; belediye Kocahan Çarşı projesi şehrimizin mükemmel bir prestij projesidir. Kocahan Çarşı önündeki depreme dayanıksız belediye dükkanlarının yıkımı esnasında çatısını yıkarken, yine yandaki boşaltmayan diğer kiracıların üzerindeki eternitlere zarar verdiğimiz iddiasıyla İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu imzalı olarak konu soruşturulsun denilmiş. Olsun risk almayan adamdan Belediye Başkanı olur mu?

Demirden korksak trene binmezdik. Yoksa nasıl gelişip büyüyeceğiz. Yıkacağız da, yapacağız da.. Birileri de bu rutin işlem üzerine algı oyunları peşine düşmüş .. Acaba ne oldu? İşte bu anlattıklarımız oldu hepsi bu.. Size bizden ekmek yok. Bak bizim partimiz ne kadar adaletli..

Kendi partisinden bir Belediye Başkanını dahi sorgulansın diyecek kadar adaletli ‘Sorgulansın’ diyor, ‘Suçlu’ demiyor.. Ama, siz de bunları anlayacak kapasite nerede..? Demiştik ya dostlar için söyledik merak etmesinler diye yazıyoruz. Hepsi bir eternit yüzünden. Vesselam."

'Mazot isterse 1 milyon lira olsun'

Geçtiğimiz yıl, AKP’nin geçmiş ve yeni dönem yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Sındırgı’daki vefa gecesinde konuşma yapan Yavaş, “Bugün İYİP, HDP ile hareket ediyorsa CHP, PKK ile hareket ediyorsa hiç tutulacak iyi bir yanı yok. Yani gübre ister 500 lira olsun, mazot isterse 1 milyon lira olsun. Benim AK Parti’ye olan imtihanımı bitiremez” ifadelerini kullanmıştı.