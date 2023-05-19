Süleyman Soylu: 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında bakanlık görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Soylu şunları söyledi:

"Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden geleni yaptım. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim. Ben cari duruma bakarım. Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda."