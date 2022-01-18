Süleyman Ege'yi kaybettik

Bilim ve Sosyalizm yayınlarıyla Türkçe'ye çok sayıda kitap kazandıran, çok sayıda Marksist eseri Türkçe'ye çeviren yazar ve çevirmen Süleyman Ege yaşamını yitirdi.

Ege, 12 Eylül sonrası kitapları gerekçe gösterilerek 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış, yayınevinin binlerce kitabı yasaklı ilan edilerek imha edilmişti.

Bu saldırılara karşı Ege ve yayınevi daha sonrasında da çok sayıda kitap çıkararak mücadele devam etmişti.

Ege, bugün saat 14.15 Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.