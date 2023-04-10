Şule Çet'in katillerinin avukatı Zafer Partisi'nden aday oldu

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in cinsel saldırıya uğradıktan sonra plazanın 20. katından atılarak öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın avukatı Paşa Büyükayaer, Zafer Partisi’nden Çorum 1. sıra milletvekili milletvekili adayı oldu.

BirGün'de yer alan habere göre, avukat Paşa Büyükkayaer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 Genel Seçimleri Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler için tarihi bir varoluş referandumu niteliğindedir. Türk Milleti; HDP ve Hüda-Par destekli ittifaklara mahkum değildir. Çünkü artık Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ var! Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadelerine yer verdi.

Paşa Büyükkayaer, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davanın ardından tarafların avukatları arasında çıkan kavgada dahil olan biriydi.

Kavganın ardından kaçan Büyükkayaer hakkında yakalama kararı çıkarılmış daha sonra gözaltına alınmıştı. Büyükkayaer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuduğu dönemde çok sayıda satırlı ve sallamalı saldırıda yer almıştı.

Paşa Büyükkayar, ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da avukatlığını yapmıştı.