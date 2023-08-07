Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi’nde sulama kanalında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına ait ceset bulundu.

İddiaya göre, bugün öğleden sonra bölgede yürüyenler, bir kadını su üzerinde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin halatla yaptıkları çalışma sonucunda sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.