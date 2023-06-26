Sulama kanalında cesedi bulunan kadının üvey oğlu tutuklandı

Aksaray'da öldürülen ve DSİ sulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş ile ilgili soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan Keleş'in 20 yaşındaki üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Gözaltında iken cinayeti itiraf eden Keleş’in, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dediği öğrenildi. Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, boşanma kararı aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Şengül Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Y.K. serbest bırakılırken, Özgür Keleş ise emniyet sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. (ANKA)