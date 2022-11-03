Adıyaman Kahta'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı yakınlarında bulunan sulama havuzunun yanında, yerde hareketsiz yatan çocuğu gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. (AA)
Sulama havuzunun yanında çocuk cesedi bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sulama havuzunun yanında çocuk cesedi bulundu.
Haber Merkezi