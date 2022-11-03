İ﻿ngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde bulunan Manston göçmen merkezinde bir kız çocuğu, güçlükle yaklaştığı tel örgülerin üzerinden fırlattığı şişe içine yazılı mesajla yardım çağrısı yaptı.

Press Association ajansı fotoğrafçısına fırlatılan şişe içerisindeki mesajda, “Gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bize yardım edin” cümleleri yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mesajda, göçmen merkezindeki koşulların zorluğu ve yaşananlar anlatılıyor.

Mesajda, merkezde engelli bir çocuğun olduğu söylenerek, “Gerçekten kötü durumda, onların ise umrunda bile değil” deniyor:

“Çocuğu olanlar için hiç kolay değil... Birçok çocuk var. Burada olmamaları gerekir. Hapishanede değil okulda olmalılar.”

50 ailenin Manston’daki merkezde 30 günden fazla süredir tutulduğunu aktaran kız çocuğu, göçmen merkezinin “hapishane gibi” olduğunu belirterek, “gazetecilerden, örgütlerden ve herkesten” yardım istiyor.

Merkezde aynı anda en fazla 1600 göçmenin tutulması gerekirken, Kent’teki yerel yöneticiler bu sayının şu an 4 bine yaklaştığını bildiriyor.

Mektupta ayrıca “Yemeklerimiz çok kötü, bizi hasta ediyor” ifadeleri de var.

Mesajın bulunduğu şişeyi fırlatan kız çocuğu, göçmen merkezinin güvenlik görevlilerini aşarak tel örgülere yaklaşmayı başardı ve şişeyi fotoğrafçıya fırlatabildi.

Mektupta, “Sizinle konuşmak istiyoruz ama dışarıya çıkmamıza bile izin verilmiyor” yazılı.