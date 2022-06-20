Sulama göletinin kazı çalışmasında göçük: Bir işçinin cesedine ulaşıldı

Manisa'da yapılan hayvan içme suyu göleti inşaatı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 3 işçiden birinin cesedine ulaşıldı.

Haber Merkezi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana göçük meydana geldi. Göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İdris Akova'nın (62) cesedine ulaşılırken, Mehmet Gezici, (33) yaralı olarak göçük altından çıkarılarak Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Göçük altında olduğu belirtilen Celal Geyik'i (55) arama çalışmaları sürüyor. 

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