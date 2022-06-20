Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, Bahçelievler Mahallesi’nde yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı. Kanalda çalışan işçilerden Ali Candan ve Mehmet Ali Kıyak toprak yığını altında kaldı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında Ali Candan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer işçi Kıyak ise güçlükle toprak altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ali Candan’ın cesedi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.