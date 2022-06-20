Patronlar istedi, bakan kabul etti: Elektriğe dev zam kapıda

Elektrikte son zam, üç aylık tarife dönemi olmamasına karşın 1 Haziran'da mesken aboneleri için yüzde 15, sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 25 oranında yapılmıştı. Son zamla birlikte yılbaşından bu yapılan zamların oranı birinci kademe için yüzde 58'i, ikinci kademe için yüzde 137'yi buldu.

Patronlar zamları yeterli görmeyip, ek olarak yüzde 50 zam istediler

Zamların peş peşe gelmesine rağmen Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya gelen elektrik dağıtım şirketi patronları, kur farkı ve uluslararası piyasalarda artan enerji maliyetlerini gerekçe göstererek elektrik satış bedelleri için yüzde 50 oranında bir zam talebinde bulundu.

Yüzde 30 oranında zam yolda

DW Türkçe'nin haberine göre, yapılan değerlendirmeler sonrasında 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere en az yüzde 30 zam yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda alınan karar uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Temmuz'da yüzde 30'luk zam kararını alması bekleniyor.

Özel şirketler ile kamu arasındaki fark

Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik de kamu kurumu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile özel şirketlerin elektrik satış bedelleri arasındaki farka dikkat çekti. EÜAŞ'ın 2013 yılında 1 birim olan elektrik satış fiyatının bugün yalnızca 1,8 birime ulaştığını, ancak buna karşın özel sektörde elektrik üretim bedelinin o tarihten bu yana 4,08'e çıktığını söyledi.

Algedik, piyasada özel sektörün hakimiyeti oranında fiyatların da yükseldiğini, bunun dağıtım bedellerinde daha fazla olduğunu vurguladı. Kamu tarafından 2013 yılında sağlanan elektrik dağıtım hizmetinde 1 birim olan bedelin bugün özel sektör eliyle yürütüldüğünde 6,72 birime çıktığını kaydetti. Algedik, "Rakamlar, zamların kaynağının özelleştirme olduğunu ortaya koyuyor" dedi.