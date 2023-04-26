Sudan'dan tahliye edilen ilk kafile İstanbul'da

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) adlı paramiliter grup arasında süren çatışmalar nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı.
İstanbul-Hartum seferlerinin güvenlik nedeniyle durdurulmasının ardından, Türk vatandaşlarının önce karayoluyla Etiyopya'ya sonra buradan da uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlandı.
Hartum'da bir otelde toplanan Türk vatandaşları otobüslerle Etiyopya'ya götürüldü. Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda bekleyen 167 kişilik ilk kafileyi alan THY uçağı, 01.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.