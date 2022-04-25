Sudan'daki etnik çatışmalarda bir günde 168 kişi yaşamını yitirdi

Sudan'ın Darfur kentindeki çatışmalarda dün en az 168 kişiyi öldürdü. Ülkedeki etnik çatışmalar, silahlı iki Arap aşiretinin Massalit azınlığından aşiretlere ait köylere baskın düzenlemesiyle şiddetlenmiş durumda.

The Guardian'ın haberine göre Darfur'daki Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon sözcüsü Adam Regal, hayvancılık, suya erişim ve otlatma konusundaki anlaşmazlıkların tetiklediği çatışmalarda ani bir artış görüldüğünü kaydetti. Regal, son çatışmanın Cuma günü Batı Darfur'un Krink bölgesinde başladığını ifade ederek, "Pazar günü en az 168 kişi öldü ve 98 kişi yaralandı" dedi.

Cuma yaşanan çatışmalardaysa en az sekiz kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Volker Perthes, çatışmaları kınadı ve soruşturma açılması çağrısında bulundu.