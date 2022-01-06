Sudan halkı sokakları terk etmiyor: Hartum'da göstericilere biber gazıyla saldırı

Sudan'ın başkenti Hartum'da bugün binlerce kişi askeri cuntaya karşı gösteri düzenledi.

Ellerinde 25 Ekim'deki darbe sonrası gösterilerde güvenlik güçlerince öldürülenlerin resimlerini taşıyan göstericiler şarkılar söyleyip davullar çalarak iktidarın halka verilmesini talep etti.

Güvenlik güçleri halkın başkanlık sarayına yürüyüşüne engel olmak için göstericilere biber gazıyla saldırdı.

AFP'nin haberine göre eylemcilerden 22 yaşındaki Samar al-Tayeb "Ülkemizi geri alana kadar durmayacağız" dedi.

Eyleme katılan 23 yaşındaki Mojataba Hussein ise "Devrimimizi yerleştirene ve sivil hükümetimizi kurana dek yürüyüşümüz sürecek, aramızdan şehit düşenler olsa bile..." dedi.

Göstericiler lastik yakarak barikatlar kurdu.

25 Ekim'deki darbenin ardından Kasım ayında orduyla anlaşıp yeniden başbakanlığa dönen Abdullah Hamduk Pazar günü yaptığı açıklamayla istifa etmişti. Hamduk'un istifasının ardından Sudan'da iktidar tamamen askeri cuntanın eline geçmişti.

Sudan'da göstericiler Hamduk'un orduyla anlaşmasını "ihanet" olarak niteleyerek cuntaya karşı gösterilerini sürdürmüştü.

Sudan halkı bugün başkent Hartum'un yanısıra Port Sudan, Atbarah ve Vad Medeni kentlerinde de gösteriler düzenledi.

Eylemler sırasında ülke genelinde internete erişim kesildi.