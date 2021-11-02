Sudan'da uçak düştü: En az 5 ölü

Sudan'ın güneyinde bir uçağın düşmesi sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Sudan'ın güneyinde bir uçağın düştüğü bildirildi.

Uçağın düşmesi sonucunda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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