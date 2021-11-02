Sudan'ın güneyinde bir uçağın düştüğü bildirildi.
Uçağın düşmesi sonucunda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sudan'da uçak düştü: En az 5 ölü
Sudan'ın güneyinde bir uçağın düşmesi sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
Dış Haberler
Sudan'ın güneyinde bir uçağın düştüğü bildirildi.
Uçağın düşmesi sonucunda en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.