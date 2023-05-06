Sudan'da Türk büyükelçinin aracına ateş açıldı

Sudan’da bugün Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, büyükelçi ve beraberindekilerin iyi olduğu belirtildi.

Diplomatik kaynaklar olayı doğrulayarak ölü ve yaralı olmadığını kaydetti. Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Sözcüsü açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı. Saldırı, tahliye çabalarıyla ilgili önceden koordinasyona ve elçilik binasının SAF'ın kontrolü altında olmasına rağmen meydana geldi. Bu saldırılara rağmen, Hızlı Destek Kuvvetleri Büyükelçi ve heyetini güvenli bir yere tahliye etmeyi başardı.”