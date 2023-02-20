Sudan'da 'Cuba Barış Anlaşması' güncellendi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da, 2020'de imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nın güncellenmiş halini imzaladı.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Cuba'da düzenlenen çalıştayın kapanışında, Egemenlik Konseyi üyesi Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, Sudan hükümeti adına barış anlaşmasının güncellenmiş halini imzalarken, Burhan, şahit olarak, Mayardit ise garantör olarak imza attı.

Burhan, yaptığı konuşmada, barışın, ülkedeki güvenlik ve kalkınma konularında kilit bir faktör olduğunu söyledi.

Güney Sudan Devleti'nin ve Cuba Anlaşması'nın garantör ülkelerinin Sudan'da barışı sağlama çabalarına övgüde bulunan Burhan, iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmalarının uygulanması ve ilişkilerini daha geniş alanlara taşıma kararı aldıklarını belirtti.

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ise Sudan'daki barışın Güney Sudan'daki barışın bir uzantısı olduğunu belirterek Cuba Barış Anlaşması'nın değerlendirildiği çalıştayın amacının; anlaşmanın uygulanması önündeki engellerin ve zorlukların üstesinden gelmek olduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumu, Cuba Barış Anlaşması'nın uygulanmasını desteklemeye çağıran Mayardit, anlaşmaya katılmayan güçlere, Sudan'da tam barışın sağlanması için anlaşmaya katılma çağrısında bulundu.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Ekim 2020'de imzalanan Cuba Barış Anlaşması ile silahlı hareketler de siyasi iktidarda pay sahibi olmuştu. (AA)