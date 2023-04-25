Sudan'da bulunan 1600'den fazla Türk vatandaşı karayolu ile Etiyopya'ya tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sudan’da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar nedeniyle ülkede bulunan 1600’ü aşkın Türk vatandaşı karayolu ile Etiyopya’nın Gondar şehrine götürüldü. Türk vatandaşlarının önce Addis Ababa’ya oradan da uçakla İstanbul’a getirileceği belirtildi.

Türk vatandaşlarının buradan Gondar şehrindeki havalimanına götürüldüğü aktaran Dışişleri kaynakları, şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımız, öncelikle Addis Ababa Büyükelçiliği’mizce temin edilen araçlarla Etiyopya sınırından yine bu ülkede bulunan Gondar şehrindeki Havalimanı’na nakledilmektedir. Vatandaşlarımızın, Gondar’dan Addis Ababa’ya Etiyopya havayollarından kiralanan uçaklarla taşınması, bilahare buradan da Addis Ababa-İstanbul güzergahı üzerinden ülkemize getirilmeleri öngörülmektedir. Bu çerçevede, 164 vatandaşımızı taşıyan ilk uçak, Gondar’dan Addis Ababa’ya hareket etmiştir.” (ANKA)