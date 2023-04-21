Sudan’da 3 günlük ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamalarına rağmen ordu ve paramiliter HDK arasındaki çatışmalar, bayramın birinci günüde devam etti.
Çatışmalar sonucu başkent Hartum'daki bir binadan dumanlar yükseldi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sudan'da ateşkese rağmen çatışmalar devam ediyor
Sudan'da 3 günlük ateşkesin açıklanmasına rağmen ordu ile paramiliter HDK arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Haber Merkezi
Sudan’da 3 günlük ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamalarına rağmen ordu ve paramiliter HDK arasındaki çatışmalar, bayramın birinci günüde devam etti.
Çatışmalar sonucu başkent Hartum'daki bir binadan dumanlar yükseldi. (AA)