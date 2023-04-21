Sudan'da ateşkese rağmen çatışmalar devam ediyor

Sudan'da 3 günlük ateşkesin açıklanmasına rağmen ordu ile paramiliter HDK arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Haber Merkezi

Sudan’da 3 günlük ateşkes çağrısına uyacaklarını açıklamalarına rağmen ordu ve paramiliter HDK arasındaki çatışmalar, bayramın birinci günüde devam etti.

Çatışmalar sonucu başkent Hartum'daki bir binadan dumanlar yükseldi. (AA)