Sudan'da Aralık Devrimi'nin 4. yılında halk sokakta: 'Devrimi tamamlayacağız'

Sudan’da binlerce kişi, 19 Aralık 2018’de başlayan ve 1989'dan beri iktidardaki Ömer el-Beşir yönetimini deviren halk hareketinin yıldönümünde sivil yönetim talebiyle meydanlara indi.

Direniş Komiteleri’nin çağrısıyla toplanan ve başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru harekete geçen protestocular, tam sivil ve demokratik yönetime geçilmesini istedi.

"Askeri yönetime hayır. Devrimi tamamlayacağız. Tam sivil yönetim." yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, ordu ile siviller arasında 2 yıllık yeni geçiş dönemini taahhüt eden ve 5 Aralık’ta imzalanan çerçeve anlaşmaya karşı çıkan sloganlar attı.

Direniş Komiteleri üyesi Yüsra Hüseyin, AA muhabirine, "(25 Ekim askeri müdahalesi) Darbeden bu yana 100’den fazla şehit verdik. Yeni Sudan yaratma umuduyla daha fazla fedakarlık yapmaya hazırız. Anlaşmaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Gösteriler öncesinde kritik noktalarda yoğun güvenlik önlemleri alan ve bazı yollarla köprüleri trafiğe kapatan polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşmak isteyen göstericileri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile dağıttı.

Yollarda barikatlar kuran ve lastikler yakan göstericiler de polise taşlar ile karşılık verdi.