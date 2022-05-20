Gözaltına alınan Sudan Komünist Partisi liderleri serbest bırakıldı

Sudan'ın başkenti Hartum'da cuntaya karşı halkın protestoları sürerken dün Sudan Komünist Partisi liderlerinden Muhammed Muhtar El Hatib evine düzenlenen baskınla, Siyasi Büro üyesi Salih Mahmud ise Hartum Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Sudan Komünist Partisi bugün iki üyesinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Hatib ve Mahmud Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya yaptıkları ziyaretin ardından cunta yönetimince gözaltına alınmışlardı.

Sudan Komünist Partisi liderleri Güney Sudan'a geniş bir devrimci güçler cephesini örgütlemek, kitleleri askeri darbe yönetimine karşı eylemler için seferber etmek için Sudan'ın Kurtuluşu için Halk Hareketi ile toplantı için Cuba'ya gitmişti.