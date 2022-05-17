'Örümcek Adam' konuştu: 'Ordu ve karşı-devrimci partiler Sudan devrimini çaldılar'

Sudan'da devam eden protesto gösterilerinde "Örümcek Adam" kostümlü bir kişi dikkat çekiyor. Güvenlik gerekçesiyle adını gizleyen Sudanlı "Örümcek Adam", polise karşı direnişte göstericilerle birlikte ön saflarda yer alıyor.

The Guardian'a göre, söz konusu kostüm Muhammed peygamberin, Sevr dağındaki bir mağaranın girişine ağ ören bir örümcek tarafından korunmasından ilham alıyor.

'Devrimimizi çaldılar'

Sudan'ın "Örümcek Adam"ı The Guardian'a verdiği demeçte "Ordu ve karşı-devrimci partiler Sudan devrimini çaldılar. Onlarla Ulusal Kongre Partisi arasında hiçbir fark yok. Onlar diktatör ve sadece kontrol istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Sudan'da protestolar, Ekim ayından bu yana sürüyor.