Sudan ucuza kiralanmıştı: 'Yassıada’daki tesisleri İBB işletmek istedi ama engellendi'

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Yassıada’daki işletmelerin 4,2 milyon lira bedelle Albayrak Grubu’na verildiğini yazmıştı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “İşletmeyi biz de istedik. Şartnamedeki bir maddeyle bunu engellediler” dedi.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Yassıada’nın işletmesini İBB olarak üstlenmek istediklerini ancak şartnameye konulan bir maddeyle buna izin verilmediğini söyledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı, paylaşımında “Turizm sektöründe 15 yıllık kurumsal deneyim talep edildiği için İBB veya iştirakleri devreye giremedi. İstanbulluların olması gereken ada özelleşti. Yassıada, yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlük Adası, hem Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda aştığı badireleri gösteren hem de geleceğimize ışık tutan bir şekilde düzenlenebilirdi. Bu olanağı kaybettiğimiz için de ayrıca üzgünüm” ifadelerini kullandı.