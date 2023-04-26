Sudan ordusu: Ömer Beşir hastanede tutuluyor

Sudan ordusu, eski Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'in, Silahlı Kuvvetler'e ait Alya Hastanesi'nde tutulduğunu açıkladı. Ülkedeki çatışmalar sırasında Beşir’in tutuklu olduğu hapishaneye bir saldırı gerçekleştiği, Beşir'in hapisten çıkmış veya çıkarılmış olabileceğinden şüphelenildiği haberleri basına yansımıştı.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "30 Haziran 1989 darbesini tertiplemekle suçlanan askeri zanlılardan bazıları, sağlık durumları nedeniyle ve isyan patlak vermeden önce Kober Hapishanesi'ndeki sağlık yetkililerinin tavsiyeleri üzerine, Silahlı Kuvvetlere ait Alya Hastanesi'nde tutuluyor" denildi.

Açıklamada, polis nezaretinde hastanede tutulanlar arasında Ömer Beşir'in yanı sıra yardımcılarından Bekri Hasan Salih ve bakanlarından Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de olduğu kaydedildi.

Açıklamanın, "söylentileri engellemek ve "isyancıların bazı medya sözcülerinin, halkın kafasını karıştırmak için yaydığı yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yapıldığı" ifadelerine yer verildi.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.