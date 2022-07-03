Sudan halkı sokağı terk etmiyor: Uzlaşmayacağız!

Sudan'da askeri yönetimin tamamen sivillere devredilmesi için halkın protestoları kolluk güçlerinin saldırılarına karşın devam ediyor.

Sudan'da geçtiğimiz yıl Ekim ayında Abdülfettah Burhan tarafından yapılan askeri darbeye karşı halkın protestoları sürerken, Perşembe günü düzenlenen gösteriler sırasında polis ve askerin saldırıları sonucu 9 kişi yaşamını yitirmişti. Cumartesi günü ise 16 Haziran'daki gösteriler sırasında yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, geçen yılki darbenin ardından yapılan gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e yükseldi.

Bugün başkent Hartum'da halk yine sokaktaydı.

2019'da Ömer Beşir'i deviren halk, askeri yönetimin tamamen sivillere devredilmesini talep ediyor.

'Devrimimizin hedefleri gerçekleşene dek uzlaşmayacağız'

Bugün Hartum'daki eyleme katılan Muayyad Mohamed adlı bir gösterici AFP'ye verdiği demeçte "Darbe devrilinceye, tamamen sivil bir hükümetimiz oluncaya kadar bu oturma eylemine devam edeceğiz" dedi.

Bir başka protestocu, 25 yaşındaki Soha ise "Devrimimizin hedefleri gerçekleşene dek uzlaşmayacağız" dedi. Soha "Biz özgürlük, adalet, sivil bir devlet ve askerin kışlaya dönmesi talebiyle sokaktayız" diye konuştu.

Sudan Komünist Partisi merkezine polis saldırısı

Öte yandan Sudan Komünist Partisi'ne yönelik kolluk güçlerinin saldırıları da devam ediyor. Sudan Komünist Partisi tarafından 1 Temmuz'da yapılan açıklamada Hartum'da ve diğer kentlerdeki kitlesel gösterilere milyonlarca kişinin katıldığı, bu gösterilerin ardından devrimciler ile baskıcı güçler arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Devrimcilerin sığındığı Sudan Komünist Partisi merkezini güvenlik güçlerinin kuşatma altına aldığı ve içeriye göz yaşartıcı bomba ve ses bombaları attığı belirtilen açıklamada saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.