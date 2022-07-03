Libya'da protestolar sürüyor: Hükümet binaları ateşe verildi

Libya'da süregelen siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle halk protestolara devam ediyor. Cuma günü binlerce kişi, Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi önünde toplanarak, binayı bastı. Ardından eylemciler Temsilciler Meclisi binasını ateşe verdi. Ayrıca başkent Trablus’taki protestocular da seçim çağrısında bulunarak eylem yaptı.

Protestocular tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren eylemleri hız kazanacağı belirtilerek halka eylemlere destek çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Libya'daki siyasi aktörlerin bir araya gelerek ülkedeki kriz ortamının çözülmesi yönünde itidal çağrısı yapıldı.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ile Trablus merkezli Libya Devlet Konseyi arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde 28-30 Haziran arasında Birleşmiş Milletler arabuluculuğundaki görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadı. Libya'da düzenlenmesi planlanan seçimler için, tarafların bir türlü ortak paydada buluşamamasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başladı.

Tobruk'ta Temsilciler Meclisi ateşe verildi

Libya'da halk hayat pahalılığı, elektrik kesintileri ve ekonomik kriz sorunlarınla boğuşurken, Libya'da tarafların anlaşarak seçime gitmemesi üzerine sokaklara çıktı. Binlerce gösterici, Cuma gecesi Tobruk'ta Temsilciler Meclisi'nin önünde toplandı.

Temsilciler Meclisi'nin ertesi günkü durumu.

Reuters'in haberine göre, göstericilerin toplanmasının ardından binayı koruyan güvenlik güçleri bölgeyi terk etti. Göstericiler binanın bir bölümünü ateşe verdi. Ayrıca aynı gece Trablus, Bingazi, El-Baydha ve Misrata ve diğer bölgelerde eylemler düzenlendi.

Cuma günü eylemciler Temsilciler Meclisi önünde toplandı.

Protestocular hükümet yetkililerini, ihanet ve kamu parasını çalmakla suçladı.

Trablus'ta son yılların en büyük gösterisi

Libya'nın ikiye bölünen siyasi kanadının diğer tarafı olan Trablus'ta ise Cuma günü itibariyle, son yıllardaki en büyük gösteriler düzenlendi.

Associated Press'in haberine göre, Trablus'un Şehitler Meydanı'nda binlerce kişi kronikleşen elektrik kesintileri, silahlı gruplar ile politikacıların kararları ve seçim çağrısı ile bir araya geldi. Trablus protestocular elektrik kesintilerinin sona ermesini talep ederek "Bıktık artık, bıktık artık! Millet hükümetleri devirmek istiyor! Biz elektrik istiyoruz!" diye slogan attılar.

Cumartesi günü başkent Trablus'ta eylemciler siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle hükümetleri protesto etti.

Trablus'taki eylemlerde "Milislere hayır. Polis ve ordu istiyoruz" diyerek güvenlik güçlerinde düzen talep etti. 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin NATO müdahalesiyle indirilmesinin ardından oluşan tablo sonucunda Libya'da kolluk kuvvetleri fiili güçlerini kaybetmişti.

Trablus'ta protestocular Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Fethi Başağa, BM temsilcileri ve diğer siyasilere karşı pankartlar taşıdılar.

'Eylemler güçlenerek devam edecek'

Sosyal medya üzerinden organize olan ve kendilerine "Gençlik Devrimi" diyen grup, 1 Temmuz’da Libya’nın bütün kentlerinde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulundu.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi önündeki eylemde bina ateşe verildi.

Eylemcilerden dün yapılan açıklamada, tüm "yönetici seçkinler" iktidarı bırakana kadar gösteri yapmaya devam edeceklerini duyurdular. Eylemciler, protestoların bugün itibariyle daha da hızlanacağını belirterek, seçimler gerçekleşene kadar halkın şehir merkezlerinde bir arada duracağını açıkladılar.

Sehba ve Karabuli'de de hükümet binaları ateşe verildi

Göstericiler Bingazi ve Misrata'da yolları trafiğe kapatırken, Sebha ve Karabuli'deki hükümet binalarını ateşe verdiler. Eylem sırasında yapılan açıklamada, iktidardaki tüm siyasilerin "istifalarını kamuoyuna açıklayana kadar" şehirlerin sokaklarını ve meydanlarında protestoların devam edeceği belirtildi.

Libya'da hükümet karşıtı protestocular sokaklar eylemlere devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün yaptığı açıklamada, "Libya'nın Trablus, Tobruk ve Bingazi de dahil olmak üzere birçok kentinde düzenlenen gösterileri endişeyle takip ettiğini" söyleyerek, tüm siyasi aktörleri "istikrarı baltalayabilecek" herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres, tarafların bir araya gelip çözüm üretmesi gerektiğini belirterek itidal çağrısında bulundu.

Libya'da petrol ihracatı askıya alınmıştı

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan petrol krizinde Libya, Sirte Körfezi'nden yapılan petrol ihracatının kötüleşen bir siyasi kriz nedeniyle üç gün içinde askıya alınacağını açıklamıştı. Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) tarafından yapılan açıklamada, sözleşmelerdeki petrol sevkıyatlarının 72 saat içinde durdurulmasına izin veren bir maddenin devreye alındığını duyurmuştu.

NATO destekli müdahale sonrasında oluşan kriz

2011 yılında NATO destekli hareketle Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından ülkede çatışmalar sona ermedi. Halihazırda iki farklı hükümet, ülkenin yönetiminde söz sahibi olduğunu iddia ediyor. Birleşmiş Milletler'in aracılığındaki süreç sonunda, 2021 yılının başlarında geçici bir hükümet kuruldu.

Libya'da 2011 gerçekleşen NATO müdahalesi sonucunda Kaddafi hükümeti devrildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Abdulhamid Dibeybe'nin başı çektiği geçici hükümetin seçimleri gerçekleştirememesinin ardından, Akile Salih başkanlığındaki Libya'nın doğu merkezli parlamentosundaki milletvekilleri, Dibeybe'nin görevinden çekilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Abdulhamid Dibeybe

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümeti güvenoyu aldı.

Doğudaki parlamentonun başbakan olarak seçtiği, eski içişleri bakanı da olan Fethi Başağa'yı, ülkenin doğusunu ve büyük petrol tesisleri de dahil olmak üzere güneyinin çoğunu kontrol eden Halife Hafter de destekliyor.

Libya'da siyasilerden açıklamalar

2011 yılında NATO destekli müdahalenin ardından siyasi krizin çözümlenmediği ülkede, 2014'te yeniden başlayan çatışmalar 2020 yılında ülkenin fiili olarak ikiye bölünmesine sebep oldu.

Libya'da 2011'de gerçekleşen NATO bombardımanlarından biri.

Abdulhamid Dibeybe, Cuma günü yaptığı açıklamada, yıllardır tekrarladığı açıklamaların bir benzerini yaptı. Dibeybe, Libya'nın tüm siyasi kurumlarının istifa etmesi ve seçimler yapması gerektiğini söyledi. Dibeybe sosyal medya hesabından, "Ülkenin tamamında yapılan gösterileri destekliyorum. Hükümet başta olmak üzere ülkedeki bütün oluşumların gitmesi gerekiyor. Ancak bu sadece seçimler yoluyla gerçekleşebilir. Libya halkı, seçimlerin yapılması ile hükümetin bütçesini engelleyen ve halkın geçim sıkıntısını daha da artıran petrol sahalarını kapatanların kim olduğunu biliyor" açıklamasını yaptı.

Meclis Başkanı Akile Salih, protestocuların Tobruk'taki parlamento binasına düzenlenen saldırılarının kanunen cezalandırılacağını söyleyerek eylemleri "sabotaj" olarak nitelendirdi.

Fethi Başağa

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, "Vatandaşların güvenliğini sağlayamayan kanun kaçağı bir çetenin, seçimlerin yapılmasını garanti etmesine güvenmek mümkün değil" dedi. Sivillerin kanının akmamasına çok önem verdiklerini söyleyen Başağa, kaos nedeniyle masum insanların hayatlarının tehdit altında olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Libya misyon şefi Stephanie Williams, protestoların siyasi aktörler için açık bir çağrı olduğunu ifade etti. Williams, tarafların farklılıklarını bir kenara bırakıp "yapılması gereken seçimleri" düzenlemeleri gerektiklerini söyledi.