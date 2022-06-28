Libya petrol ihracatını askıya alacağını açıkladı

Libya, Sirte Körfezi'nden yapılan petrol ihracatının kötüleşen bir siyasi kriz nedeniyle üç gün içinde askıya alınabileceğini açıkladı. Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) tarafından yapılan açıklamada, sözleşmelerdeki petrol sevkiyatların 72 saat içinde durdurulmasına izin veren bir maddenin devreye alınacağı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, NOC Başkanı Mustafa Sanalla, hiçbir şahsın veya siyasi yetkilinin petrol sektörünü pazarlık kozu olarak kullanmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Sanalla, Sirte'deki durumun kritik olduğunu, sevkiyatlara devam edilemeyebileceğini aktardı.