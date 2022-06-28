Fransa: Tavan fiyat uygulaması sadece Rusya için geçerli olmamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nde karara bağlanan Rus petrol ve doğalgazına tavan fiyat uygulamasının sadece Rusya ile kısıtlı kalmayarak, tüm petrol ihracatçılarını kapsaması gerektiğini söyledi. Macron, G7 ülkelerinin dünya çapında daha yüksek petrol üretimi için baskı yapması gerektiğini ve getirilecek fiyat uygulaması ile enerji fiyatlarının baskılanabileceğini savundu.

Financial Times'ın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron G7 Zirvesi'nde, maliyetleri düşürmesi ve artan enflasyonu azaltması amaçlanan Rus petrolüne fiyat kısıtlaması uygulamasının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Macron G7 liderlerine, bu uygulamanın herkese uygulanması gerektiğini söyleyerek, ancak bu yolla enerji fiyatlarının normalleşebileceğini belirtti.

Öte yandan FT'ye demeç veren bir Fransız hükümet yetkilisi, “küresel tavan fiyatı” fikrinin destek görmediğini, ancak daha yüksek petrol üretimi yoluyla enerji fiyatları yumuşatmanın bir yolunun arandığını söyledi. Fransa'nın özellikle ABD yaptırımlarına tabi olan Venezuela ve İran petrolüne yeniden piyasaya sürmenin yollarını araştırdığı aktarıldı.

FT'nin görüştüğü yetkililere göre, G7 ülkelerinin tamamı Rus petrol ve doğalgazına tavan fiyat uygulamasını destekliyor. Ancak yetkililer, uygulama koşulları için anlaşmazlıklar bulunduğunu, fikrin üzerinde çalışılması gerektiğini söylediler.