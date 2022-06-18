'Suça sürüklenen çocuklar' raporu: 2021'de 32 binden fazla hapis cezası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılına ait "suça sürüklenmiş çocuk" istatistiklerine göre, 224 bin 300 çocuk suça sürüklendi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "İstatistikler çarpıcı ve bir o kadar da utandırıcı gerçekleri ortaya koyuyor. Çocuklarımız elbette rakamlardan ibaret değil ancak verilere göre, Türkiye’deki her 100 bin çocuktan bin 444’ü suça sürüklenmiş durumda. Bu rakamlar ülkemize yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

'32 bin 131 hapis cezası'

Tekin, “Verilere göre 2021’deki yargılamalarda çocuklar hakkında 32 bin 131 hapis cezası kararı veriliyor. Toplam 9 bin 30 çocuğa verilen hapis cezası ertelenirken, 28 bin 574 çocukta adli ve idari para cezası alıyor. Bu veriler adalet sisteminin çocuklar için cezalandırıcı bir hale dönüştüğünün somut göstergesi. Bu çocukların korunmaya ihtiyaçları var. Bu kadar kolay hapis cezası ve tedbir kararı verilmesi son çare olması gerekirken çocukları hapsediyoruz, bunun sonucunda çocuklar çok daha büyük hak ihlallerine maruz kalıyorlar” dedi.

'Her gün ortalama 32 çocuk kayboluyor'

Her gün ortalama 32 çocuğun kaybolduğunu ve akıbetinin de belli olmadığını belirten Tekin, “TÜİK bu verileri paylaşmayı 2016 yılında bıraktı. Tekrar soruyorum. 2016 – 2021 yılları arasında kaç çocuk kayboldu, bu çocukların kaçı bulunabildi, kaçı bulunamadı? Bu ülkeyi yönetenler çocuklarımızın canını koruyamayacak, şiddete, suça maruz kalan çocuklarımızın yanında olamayacaksa ne işe yarıyor?” diye konuştu.

"Ülkemizde, çocuklar tarafından İşlenen suçlara bakınca genelde ekonomik nedenlerle, hırsızlık gibi malvarlığına karşı işlenen suçlar karşımıza çıkıyor" diyen Tekin, "Tabii bunun dışında çevresel ve ailedeki ihmaller ve rol modelleri gibi nedenlerle suça sürüklenen çocuklar da var. Ülkemizin bu acı gerçeğini devamlı gündemde tutmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Gürsel Tekin 2021'de suça sürüklenerek mahkumiyet alan çocukların illere göre dağılımını da paylaştı. Buna göre mahkumiyet kararı alan çocuk sayısı en yüksek il İstanbul. İkinci sıradaysa İzmir geliyor. (ANKA)