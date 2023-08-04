Suça sürüklenen çocuk sayısında yüzde 55 artış

2022 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 55,6 artarak, 132 bin 943’ten 206 bin 853’e yükseldi. En büyük artış ise yaralama ve hırsızlık suçlarında görüldü.



Gazete Oksijen'in haberine göre, 2017’den bu yana her yıl artan suç oranı, 2020’de pandemi nedeniyle hayata geçen kısıtlamalardan kaynaklı olarak ilk defa azalmıştı.

TÜİK’in verilerine bakıldığında çocuklara isnat edilen suçların yüzde 37,8’ini yaralama, yüzde 25,2'sini hırsızlık, yüzde 4,5'ini uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ile uyuşturucu satmak veya satın almak, yüzde 4,2'sini pasaport kanununa muhalefet suçu, yüzde 4,1'ini ise tehdit suçları oluşturdu.

Mahkemelere giden dosya sayısında da yüzde 23,5 oranında artış

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün Adalet İstatistikleri raporunda ise suça karışan çocuklarla ilgili bilgiler yer aldı. Çocuk ağır ceza ve çocuk ceza mahkemelerine gelen dosya sayılarının yer aldığı raporlarda, 2022'den gelen dosya sayısında bir önceki yıla göre yüzde 23,5’lik bir artış görüldü.



Sayısal olarak ifade etmek gerekirse 2021’de çocuk ceza mahkemelerine 36 bin 912 dosya gelirken 2022’de bu sayı 45 bin 718’e yükseldi. Çocuk ağır ceza mahkemelerindeki dosya sayısı ise 4 bin 227’den 5 bin 98’e çıktı.