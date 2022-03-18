Suç duyurusunda bulunulacak: 'Devlet okulları yobaz ağırlama merkezleri değildir'

Çeşitli tarikat ve cemaatlerle ilişkisi olduğu bilinen eski manken Yaşar Alptekin, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla İstanbul Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşmuştu. Alptekin, "Sigaraya, alkole para verirsin, kadına para verirsin" gibi sözleri nedeniyle öğrencilerin protestosuyla karşılamıştı.

Konuya dair "Devlet okulları yobaz ağırlama merkezleri değildir" başlığıyla açıklama yayınlayan Eğitim-İş Sendikası, açıklamasında "Eski bir oyuncu olması dışında hiçbir meziyeti olmayan birinin, akıl sağlığının yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla söyleşi adı altında öğrencilerle bir araya getirilmesi sorgulanmaya muhtaçtır" ifadesine yer verdi.

Açıklamanın öne çıkan kısımları şöyle:

Türkiye Cumhuriyetinin geleceği olan çocuklarımıza yönelik böyle bir etkinlik düzenlemenin pedagojiyle, bilimle, vicdanla yan yana gelir bir tarafı yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş amacından uzaklaşarak MEB’le birlikte eğitimin laik yapısını ortadan kaldırmaya, eğitimin dini esaslara göre şekillendirilmesini sağlamaya yönelik girişimleri özellikle son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak bilinsin ki bu ülkedeki her çocuk için laik, bilimsel, kamusal eğitimi savunan Eğitim-İş olarak biz, bunun karşısında dimdik duracağız!

Başöğretmen Atatürk'ün bize emanet ettiği yeni nesiller, sahipsiz değildir! Bu skandala sebep olanlar hakkında derhal soruşturma açılmalı, bilim yuvası olması gereken okullarımızda böyle faaliyetlere izin verilmemelidir.

Bu skandallara karşı suskun kalacak ya da bunu münferit göstermeye çalışacak MEB yöneticileri bilsin ki, bu gericiliğin sistematik olduğunun farkındayız.

Cezasızlık, bu tür yeni skandalların patlak vermesini beraberinde getirecek, yurdun dört bir yanındaki gericiler için dolaylı teşvik anlamı taşıyacaktır. Her fırsatta "Çağı yakalama" nutukları çeken Bakanlık, bu skandalların bir parçası olmak istemiyorsa derhal gereğini yapmalıdır.

Eğitim-İş olarak bu rezalete sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.