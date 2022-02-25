Stoltenberg: Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve silah göndereceğiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Liderler Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg 'NATO unsurlarını doğuda konuşlandıracak. Daha fazla asker göndereceğiz' dedi.

Dış Haberler

NATO Liderler Toplantısı'nın Rusya'nın Ukrayna operasyonu sebebiyle bir araya geldi. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarının satır başları şöyle:

  • Kiev'e yaklaştılar, amaç hükümeti değiştirmek
  • Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz.
  • Bu hata yüzünden Rusya bedel ödeyecek.
  • NATO'nun her karışını koruyacağız.
  • Şu anda, tam teşekküllü bir savaş devam ediyor.
  • NATO unsurlarını doğuda konuşlandıracak.
  • Karada ve havada NATO'nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz.
  • Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve silah göndereceğiz
  • Müttefikleri korumak için gerekenleri yapacağız.
  • Güçlü bir NATO olmadan Avrupa korunamaz.
  • NATO-Rusya Kurucu Anlaşması iptal edilmiştir. Anlaşmanın iyi niyetine saygı gösterilmezse işe yaramaz.
  • NATO-Rusya Anlaşması artık çalışmıyor.
  • Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne saygımı ifade etmek istiyorum.
  • Potansiyel Rusya-Ukrayna müzakereleri onların kararıdır. Bizim isteğimiz, Rusya'nın saldırıyı durdurması. Barışın yolu budur.
  • NATO liderleriyle yaptığımız toplantıda, güçlü bir birliktelikle çağrıda bulunduk. Ukrayna'ya destek kararı aldık. Doğu kanadını güçlendirme kararı aldık. Amaç müttefikleri korumak.
  • Bizim doğudaki varlığımız için savunma amaçlı, saldırı amaçlı değil.
  • Birbirimizi korumak için doğu kanadımıza daha fazla asker göndereceğiz.
  • Savaşı engellemek ve başka ülkelere sıçramasını engellemek için çalışıyoruz.
  • Türkiye ve boğazlar konusu gündeme gelmedi.

Haber

GÜNCELLENİYOR | Ukrayna harekatında 2. gün