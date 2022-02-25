Stoltenberg: Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve silah göndereceğiz

NATO Liderler Toplantısı'nın Rusya'nın Ukrayna operasyonu sebebiyle bir araya geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg'in açıklamalarının satır başları şöyle:
- Kiev'e yaklaştılar, amaç hükümeti değiştirmek
- Rusya'yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna'dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz.
- Bu hata yüzünden Rusya bedel ödeyecek.
- NATO'nun her karışını koruyacağız.
- Şu anda, tam teşekküllü bir savaş devam ediyor.
- NATO unsurlarını doğuda konuşlandıracak.
- Karada ve havada NATO'nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz.
- Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve silah göndereceğiz
- Müttefikleri korumak için gerekenleri yapacağız.
- Güçlü bir NATO olmadan Avrupa korunamaz.
- NATO-Rusya Kurucu Anlaşması iptal edilmiştir. Anlaşmanın iyi niyetine saygı gösterilmezse işe yaramaz.
- NATO-Rusya Anlaşması artık çalışmıyor.
- Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne saygımı ifade etmek istiyorum.
- Potansiyel Rusya-Ukrayna müzakereleri onların kararıdır. Bizim isteğimiz, Rusya'nın saldırıyı durdurması. Barışın yolu budur.
- NATO liderleriyle yaptığımız toplantıda, güçlü bir birliktelikle çağrıda bulunduk. Ukrayna'ya destek kararı aldık. Doğu kanadını güçlendirme kararı aldık. Amaç müttefikleri korumak.
- Bizim doğudaki varlığımız için savunma amaçlı, saldırı amaçlı değil.
- Birbirimizi korumak için doğu kanadımıza daha fazla asker göndereceğiz.
- Savaşı engellemek ve başka ülkelere sıçramasını engellemek için çalışıyoruz.
- Türkiye ve boğazlar konusu gündeme gelmedi.