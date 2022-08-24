Stoltenberg: Savunma harcamaları daha fazla artırılmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, eski bir politikacı olarak savunma yerine sağlık, eğitim ve altyapıya yatırım yapmanın her zaman "daha cazip" olduğunu bildiğini dile getirdi. Stoltenberg buna rağmen, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğini söyledi.

Sky News'e konuşan Stoltenberg, "Ancak NATO ülkeleri, daha tehlikeli bir dünyada yaşadığımız için ve Rusya'nın acımasız saldırganlığına karşı ittifakın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi nedeniyle savunmaya daha fazla harcama yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında, Zaporijya Nükleer Santrali'ne de değinen Stoltenberg, bölgedeki durumun hem Ukrayna hem de Avrupa'nın tamamı için "tehlikeli" olduğunu belirterek, Rusya'nın güçlerini bölgeden çekmesi yönünde çağrıda bulundu.