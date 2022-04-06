Stoltenberg: Savaşın yıllarca sürebileceğini anlamalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, “Gerçekçi olmalı ve bu savaşın uzun aylarca hatta yıllarca sürebileceğini anlamalıyız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 6-7 Nisan tarihlerinden düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı. NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya daha fazla silah yardımında bulunmasını beklediğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna'nın acilen askeri desteğe ihtiyacı var. Müttefikler halihazırda tanksavar ve hava savunma sistemleri, hafif ve daha ağır gelişmiş silah sistemleri temin ediyor. Bu desteklerin etkisini her gün görüyoruz. Sadece Rus silahlarının yok edilen resimlerini görebiliriz. Bunlar, NATO müttefikleri tarafından teslim edilen silahlarla yapılan şeyler. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair belirti görmedik'

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerlediğini belirten Stoltenberg, "Rusya'nın güçlerini kuzeyden doğuya doğru çektiğini görüyoruz. Bizim beklentimiz büyük saldırıların devam etmesi yönünde. Putin'in amacı Donbass'ta kontrolü ele geçirmek ve Rusya ile arada köprü oluşturabilmek" diye konuştu. Stoltenberg ayrıca, "Başkan Putin'in Ukrayna'nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik. Uzun vadeli hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ukrayna’yı desteklememiz, Rusya'ya karşı yaptırımlarımızı sürdürmemiz ve savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

'Savaş yıllarca sürebilir'

Ukrayna’daki savaşın yıllarca sürebileceğini savunan Stoltenberg, "Bu savaş artık sona ermeli. Başkan Putin birliklerini ve güçlerini toplayarak, Ukrayna'ya saldırmayı bırakıp siyasi bir çözüm bulmak için masaya oturmalı. Ancak aynı zamanda gerçekçi olmalı ve bu savaşın uzun aylarca hatta yıllarca sürebileceğini anlamalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri "Aynı zamanda şuna inanıyorum ki savaşın ne zaman bittiğine bağlı olmaksızın, bunun güvenliğimize uzun vadeli etkileri olacak" diye konuştu.

NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekata "oldukça iyi hazırlanmış olduğunu" söyleyen Stoltenberg "işgal günü savunma planlarımızı etkinleştirdik ve ittifakın doğu kısmına binlerce ek birlik konuşlandırdık" dedi.

NATO'nun 'yeni stratejik konsepti'nde Rusya ve Çin

NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ana gündemlerinden biri olan ittifakın "yeni stratejik konsepti"ne dair de konuşan Stoltenberg "Stratejik konsept NATO için bir yol haritası olacak" dedi.

Stoltenberg "Stratejik konseptte, Rusya'nın saldırgan eylemlerinin güvenlik sonuçlarını, değişen küresel güç dengesini, çok daha güçlü bir Çin'in güvenlik sonuçlarını ve Rusya ve Çin'in kurallara dayalı bir uluslararası demokratik düzene birlikte dayattığı zorlukları ele almamız gerekiyor" ifadesini kullandı.