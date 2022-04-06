ABD: Her Rus tankına karşılık 10 tanksavar sistemi olacak

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, CNN International'da katıldığı programda Ukrayna'ya silah desteğini sürdüreceklerini belirterek "Her bir Rus tankına karşılık 10'dan fazla tanksavar sistemleri var ya da yakında olacak" dedi.

"State of Union" adlı programda konuşan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'den güçlerini geri çekiyor gözükse de yakın bir zamanda başkenti geri dönmeyi planlıyor olabileceğini öne sürdü.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğine dair ayrıntılara girmeyeceğini söyleyen Blinken, amaçlarını "(Ukrayna'nın ihtiyacı olan sistemlere sahip olmasını sağlamak" diye açıkladı.

Blinken "Bu birçok farklı silah sistemlerini kapsıyor. Tek bir örnek vereyim, ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımız arasında her bir Rus tankı için 10'dan fazla tanksavar sistemleri var ya da yakında olacak" dedi.