Stoltenberg: Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Rusya'yı Ukrayna'ya düzenlediği operasyon için kınadıklarını açıkladı. Stoltenberg, Ukrayna'nın yanında olduklarını söyledi.
Stoltenberg, "Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz. Ukrayna'nın daima yanındayız" dedi.
NATO Genel Sekreteri, zirvesi sonrasında daha güçlü bir yanıt açıklayacaklarını belirtti.