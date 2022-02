Stoltenberg: Rusya'nın geri çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil

Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil” dedi. Jens Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurma planımız yok” diye belirtirken, NATO’nun Rusya için bir tehdit olmadığını savunarak diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti.

NATO Savunma Bakanları Brüksel’de toplandı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bakanlar ilk oturumda bir araya geldi.

Stoltenberg, NATO’nun Rusya için bir tehdit olmadığını ve diyalogdan yana olduğunu belirterek, "Tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu şimdiden arttırdık. Müttefikler güçlerini hazırda bekletiyor ve daha fazla birlik, uçak ve gemi konuşlandırdı. Bugün caydırıcılık ve savunma duruşumuzu nasıl geliştirmemiz gerektiğini ve diplomatik çabalarımızı nasıl sürdürmemiz gerektiğini ele alacağız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sahada gerilimi azaltacak adım atmadığını iddia eden Stoltenberg, "Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an ile karşı karşıyayız. Rusya, Ukrayna sınırlarına bir işgal gücü yığdı. Aynı zamanda, Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var. Bu, temkinli iyimserlik için zemin sağlar. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilim azalması belirtisi görmedik" ifadelerini kullandı.

NATO’nun diplomatik bir yol bulmak için hazır olduğunu savunan Stoltenberg, "NATO Rusya için bir tehdit değil. Diyaloğa girmeye ve ileriye dönük diplomatik bir yol bulmaya hazırız" dedi.

'Rusya'nın geri çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil'

Stoltenberg NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde katıldığı basın toplantısında, “Bence dün Moskova'dan duyduğumuz mesaj ve işaretler temkinli iyimserlik için bazı zeminler sağlıyor, çünkü bu bir diplomasi mesajıydı. Ve bu kriz boyunca Rusya ile diplomatik görüşmelere hazırdık. Bunu defalarca dile getirdik ve tekliflerimizi Rusya'ya yazılı olarak ilettik ve cevaplarını bekliyoruz. Aynı zamanda, Rus güçlerinin geri çekildiğini de görmedik. Bu, diplomatik mesajlarıyla çelişiyor. Rusya'nın geri çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil. Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde yaptıklarını çok yakından izliyoruz. Asker sayısını artırdılar ve daha fazla asker yolda. Şu ana kadar herhangi bir gerileme yok. Ancak diplomasi ile ilgili mesajı duyuyoruz ve Rusya ile diplomatik çabalara girmeye hazırız. Şunu da eklemek isterim ki bu bakanlık Avrupa'daki kritik güvenlik durumuna odaklanacak ama başka toplantılarımız da olacak.” dedi.

Ukrayna’nın NATO’ya katılmasıyla ilgili, “Kimin NATO üyesi olup olmayacağına Rusya karar vermiyor. Ve bu, tüm müttefiklerin tekrar tekrar açıkça ifade ettiği bir prensip meselesidir. Bu, Avrupa'daki her ulusun kendi yolunu seçme hakkına, ister NATO gibi bir örgüte üye olmak istesinler, ister NATO'ya ait olmak istemesinler, NATO'nun yakın ortakları olan Finlandiya ve İsveç'e başvurma hakkına saygı duymakla ilgilidir. Üyelik için, NATO'nun Rusya ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalayamayacağını da çok net bir şekilde ifade edildi. Burada NATO'nun daha fazla genişlemeyeceğini söylüyoruz. Yani bu Ukrayna'nın ötesine geçiyor. Bu Ukrayna'yla ilgili, ama aynı zamanda Avrupa'daki diğer egemen uluslarla, ilkeyle, her ulusun kendi yolunu seçme hakkıyla ilgili. Ve bunlar sadece NATO kuruluş belgesinde değil, örneğin Helsinki Nihai Senedi'nde de yer alan ve Rusya'nın da daha önce kutsal saydığı ilkelerdir. Yani bu, her ulusun kendi yolunu seçme hakkıyla ilgilidir.” açıklamasında bulundu.

Rusya’nın zaman kazanmak için taktiksel hile uyguladığı yönündeki iddialara Stoltenberg, “Bu yüzden spekülasyon yaparken dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna sınırında çok güçlü bir Rus askeri varlığını görüyoruz. Ancak Moskova'dan diplomasiye bir şans vereceklerine dair bir mesaj da görüyoruz. Ve sonra diplomatik bir çözüm bulmak için onlarla görüşmeye hazırız ama aynı zamanda en kötüsüne de hazırız. Bu yüzden en iyisi, barışçıl bir siyasi çözüm için çok çalışıyoruz, Rusya'nın bir kez daha Ukrayna'yı işgal etmesiyle en kötüsüne hazırız” diye yanıt verdi.