Hulusi Akar NATO karargahında

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sonrasında Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.

Brüksel'de NATO Karargahı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, "Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye'nin NATO’ya katılımının 70. yıl dönümü. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam" diye konuştu.

'Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki'

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Akar, sonrasında Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.

NATO Karargahı'ndaki görüşmede, "ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde işbirliği imkanları" ele alındı.

Savunma Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Dincu'yu tebrik eden "Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğuna, 2 ülke arasında arasında askeri eğitim ve diğer işbirliği alanlarında atılacak adımlar bulunduğuna, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunmasının önemine" vurgu yaptı.

Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

Akar, daha sonra Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar daha sonra “Avrupa’da Güvenlik Durumu ve Savunma-Caydırıcılık Konulu NAC Oturumu”na katıldı.