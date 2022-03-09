Stoltenberg: Putin Rusya sınırında daha az NATO istiyor ama daha fazla NATO alıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kanada'da düzenlenen Ottawa Güvenlik ve Savunma Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Başkan Putin'e mesajımız açık. Bu savaşı durdur. Kuvvetlerini geri çek. Diplomasiye dön" dedi.

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, Ukrayna'nın BM Şartı'nda yer alan "kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için" bu desteğin sağlandığını savundu.

Yaptırımlarla Rus şirketlerini, bankalarını ve enerji tedarikçileri ile "Putin'e yakın oligarkları" hedef aldıklarını söyleyen Stoltenberg, “NATO'nun bu çatışmanın Ukrayna'nın ötesine sıçramamasını sağlamak sorumluluğudur. Çünkü böyle bir durum Ukrayna ve hepimiz için daha da tehlikeli, yıkıcı ve ölümcül olurdu. Dolayısıyla müttefikler, ittifakımızın doğusundaki savunma varlığını binlerce asker ve yüzlerce uçak ve gemiyle önemli ölçüde artırıyor. Son haftalarda oradaki varlığımızı ikiye katladık” dedi.

Stoltenberg, “Hepimiz, Ukrayna kuvvetlerinin Rus işgaline karşı cesurca direnme biçiminden ilham alıyoruz. Moskova şiddet ve saldırganlıkla ne elde etmeye çalışıyorsa başarısız olacak. Zaten başarısız oluyor” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, “Putin, Rusya sınırlarında daha az NATO istiyor. Ama daha çok NATO alıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'yı bölmek istiyor. Ama her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Avrupa ülkelerini Rus petrolü ve gazıyla rehin tutmak istiyor. Bunun yerine ülkeleri tedariklerini çeşitlendirmeye zorluyor” dedi.

Putin’in "Ukrayna'daki özgürlük ve demokrasi ateşini söndürmek istediğini" ileri süren Stoltenberg, “Ancak önümüzdeki günler ve haftalar ne kadar karanlık olursa olsun bu ateş yanmaya devam edecek. Avrupa ve Kuzey Amerika bu ateşi canlı tutmaya yardımcı olacak. Ortağımız Ukrayna ile dayanışma içindeyiz” diye konuştu.