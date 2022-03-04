Stoltenberg: Putin bizi bölemedi, NATO hiç olmadığı kadar güçlü ve birlikte

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın şu anda ağır bir bedel ödediğini, Ukrayna'daki çatışmaların Putin'in savaşı olduğu söyledi. Stoltenberg, "Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor. Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz" diyerek Rusya'nın Ukrayna operasyonunu durdurması gerektiğini söyledi.

Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile savaşa girme niyetinde olmadığını, sorumluluklarının Rusya'nın Ukrayna saldırısının Ukrayna dışına taşınmasını önlemek olduğunu belirtti.

'Putin bizi bölemedi'

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in NATO'yu hiç olmadığı kadar güçlü ve birlikte hareket eder hale getirdiğini söyleyerek, "Putin bizi bölemedi" dedi. Ukrayna'daki saldırıların daha da kötüleşebileceğini söyleyen Stoltenberg, Batı'nın da bundan bedel ödeyeceğini sözlerine ekledi.

'NATO güçleri Ukrayna'da yer almayacak'

NATO Genel Sekreteri, NATO güçlerinin Ukrayna'da yer almasını istemediklerini belirtip, "Putin aslında Ukrayna'nın askeri gücünü hafife aldı" dedi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği askeri eğitim desteğinin Ukrayna ordusunu daha da güçlü hale getirdiğini ifade etti.

Ukrayna ve 'uçuşa yasaklı bölge' tartışması

Jens Stoltenberg, Ukrayna'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş yıkımların olduğunu söyledi. Stoltenberg, Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmenin, daha fazla yıkıma yol açacağını söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" diyerek sözlerine devam etti.

Bosna Hersek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bosna Hersek'teki durumun da kırılgan olduğunu belirterek, "Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" diye belirtti.

Stoltenberg, "Bugün, Doğu Avrupa müttefik ülkelerinde bir miktar varlığımız var. Şimdi bu varlığın önemli ölçüde artmasını ciddi olarak düşünüyoruz" diye sözlerine devam etti.

NATO'nun genişlemesi

Jens Stoltenberg, NATO'nun varlığının güçlenmesinin her daim konuşulduğunu belirterek, "Mevcut durumda Doğu kanadı, Balkan ülkeleri, Romanya, Baltık ülkeleri, güneydoğuda varlığımız mevcut. Varlığımızın yoğunlaşması gerektiğini daima tartışırız. Daha fazla kapasite, hava savunma imkanları sayesinde kapasitenin yoğunlaştırılması NATO'nun varlığını güçlendirmek gibi detaylar her zaman konuşulur" dedi.

NATO'nun İsveç ve Finlandiya ile ilişkisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya'nın ittifak toplantılarının bir parçası olacağını söyledi. Brüksel'de bugün gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, İsveç ve Finlandiyalı yetkililer de katıldı.