Stoltenberg: NATO yeni bir güvenlik gerçekliğiyle karşı karşıya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "savaşı durdurması gerektiğini" söyledi.

Stoltenberg, "Tamamen yeni bir güvenlik gerçekliğiyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın da toplantıya katıldığını söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna'dan almamız gereken ders bu ülkelere şimdi destek vermek zorunda olduğumuz, bir askeri müdahaleden önce" diye konuştu ve Gürcistan'a daha fazla NATO desteği verileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Haziran ayındaki NATO Liderler toplantısında ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığını artırması konusunda yeni kararlar alınacağını söyledi.

Stoltenberg Rusya'nın "nükleer retoriği' kullanarak NATO müttefiklerini tehdit ettiğini savundu.

Stoltenberg Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın "birliğini" hafife aldığını aynı zamanda "NATO'yu da hafife aldığını" savundu. NATO Genel Sekreteri "Putin'in amacı NATO'yu bölmekti ama NATO'nun birleşmesiyle karşı karşıya kaldı" dedi.

Stoltenberg gelecek hafta NATO ülkeleri liderlerinin olağanüstü bir toplantı yapacaklarını söyledi.