Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya Rusya’yla görüşmeler için koşullar dayatmayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya, Rusya’yla görüşmelerde hangi koşulları kabul edip etmemesi gerektiğini söylemeyeceklerini belirtti.

Sputnik'te ye alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesinden sonra açıklamalarda bulunan Stoltenberg, “Ukrayna’nın siyasi yönetimine inanıyorum ve güveniyorum. Bu zor kararları onlar vermeli. Ukraynalıların neleri kabul etmesi neleri etmemesi gerektiği konusunda karar verme ve nihai görüşe sahip olma hakkımız yok. Onların meşru müdafaa hakkını hayata geçirmesine yardımcı olmalıyız” ifadesini kullandı.

Stoltenberg, “Müzakere masasında olup bitenler de karadaki, savaş alanındaki duruma çok bağlı. Ukraynalılara, bu çatışmada en iyi sonuç elde etmelerine yardımcı olmalıyız” dedi.