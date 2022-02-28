Stoltenberg: NATO Ukrayna'ya asker göndermeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ne karadan ne de havadan dahil olacaklarını söyledi.

NBC News'e konuşan NATO Genel Sekreterİ Stoltenberg, Ukrayna'ya destek vereceklerini yineleyerek, NATO'nun Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımda bulunacağını söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da karşılacağı direnişi hafife aldığını belirterek, "Karşılaşacakları direnci hafife aldıklarını düşünüyorum ve bu yüzden daha az ilerleme kaydediyorlar. Bu yüzden çok daha yavaş ilerliyorlar ve beklenenden daha yüksek yıpranam ve zayiat oranlarına sahipler" dedi.

Stoltenberg, Rusya ve Belarus'tan ağır zırhlı ve uzun menzilli topların geldiğini söyledi. Jens Stoltenberg, Ukrayna hava sava sahasını kapatmayacaklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer teyakkuz ilanından sonra NATO'nun nükleer kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin değişmediğini iletti.