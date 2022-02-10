Stoltenberg: NATO Romanya’ya askeri birlik yerleştirmeyi düşünüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Romanya’nın Karadeniz mevzilerine muharebe grupları konuşlandırma olasılığını konuştuğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “İttifakın doğu kısmındaki duruşumuzda daha uzun vadeli bir değişiklik yapmamız gerekip gerekmediğini araştırıyoruz. Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya’da askeri birliklerimiz var. İngiltere, Estonya’daki savaş grubuna liderlik ediyor, Polonya’daki varlığını da arttırıyor. Ancak, şimdi örneğin Romanya’daki Karadeniz bölgesinde de benzer savaş birliklerine sahip olmayı düşünüyoruz.” dedi.

Downing Street’teki İngiltere Başbakanlık Ofisi de, İngiltere’nin böyle bir ihtiyaç durumunda NATO’nun doğu kanadını desteklemek için 1000 ilave askeri hazırlayacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının ittifakın güçlendirilmesi ve Güneydoğu Avrupa’ya ek askeri birliklerin konuşlandırılması için 16-17 Şubat’ta bir araya geleceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı konuşmada, NATO ve ABD’nin, NATO’nun doğuya doğru genişlemesi ve ülkelere saldırı silahları yerleştirme planları dahil olmak üzere Rusya’nın güvenlik endişelerini dikkate alması gerektiğini söylemişti.

Ayriyeten Moskova, Mart ayı başlarında Kuzey Kutbu’nda yapılması planlanan NATO tatbikatıyla ilgili endişelerini dile getirmiş, bu hareketlerin gerilim ve olay riskini artırdığı bildirilmişti. NATO tatbikatına 28 ülkeden yaklaşık 35 bin askerin katılması planlanıyor.

