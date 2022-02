Cumhurbaşkanlığı NATO'ya üyeliğin 70. yılını kutlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin NATO’ya katılışının 70. yıldönümü kapsamında üst düzey askeri ve diplomatik çevreler ile akademisyenlerden oluşan konuşmacıların yer alacağı bir panel düzenleneceğini açıkladı.

Değişen Dinamikler ve Eskiden Beri Süregelen İttifak: Türkiye'yle 70 Yıldır Daha Güçlü (Changing Dynamics and Longstanding Alliance: Stronger with Türkiye for 70 Years) başlıklı panel programının 17 Şubat'ta düzenleneceği belirtildi.

Etkinlikte, "Türkiye’nin NATO’ya katkıları, yeni güvenlik sınamaları karşısında NATO’nun pozisyonu, ittifak dayanışması ve güvenliğin bölünmezliği" konularında değerlendirmeler yapılması planlandığı ifade edildi.