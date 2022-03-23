Stoltenberg: Çinli yetkililer Rusya'ya siyasi destek sağlıyor

Ukrayna konusunda olağanüstü toplanan NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde yok" dedi. Stoltenberg "Ancak Ukrayna'ya desteğimiz yarın dahil olmak üzere en büyük önceliğimiz olacak" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya 2014'ten beri destek verdiklerinin belirten Stoltenberg "Tabii ki bu direnişlerine borçluyuz ancak aynı zamanda senelerdir bizden aldıkları desteklerin de faydası olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesi engellenmeli'

NATO Genel Sekreteri "Ukrayna'ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" diye konuştu. Stoltenberg "NATO, çatışmanın parçası değil; Ukrayna'ya kendisini savunma hakkı konusunda yardım ediyoruz, birlik göndermeyeceğiz" dedi.

"Ukrayna'da şu an gördüklerimiz korkunç ve acı verici. İşgalin sonuçlarını görüyoruz" diyen Stoltenberg "Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek" ifadesini kullandı.

'Çin'e işgali kınaması çağrısı yapılmasını bekliyorum'

Çin'in Rusya'ya teçhizat sağladığı yönünde NATO'nun "endişeleri" olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Çinli yetkililer, Rusya'ya bariz yalanlar ve yanlış bilgiler yaymak dahil siyasi destek sağlıyor; NATO zirvesinin, Çin'e, işgali kınayıp diplomatik çabalara katılması ve Rusya'ya maddi destek sağlamaması çağrısı yapmasını bekliyorum" dedi.

'Belarus'un da sorumluluğu var'

Belarus'un da Ukrayna'ya askeri harekat başlatacağı yönündeki iddialara ilişkin bir soru üzerine Stoltenberg "Belarus işgalde topraklarının kullanılmasına olanak verdi. Bu işgalde Belarus'un da sorumluluğu var.

Stoltenberg "Kimyasal silah kullanımı çatışmanın çehresini tamamen değiştirecektir. Uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Kimyasal silah kullanımı kabul edilemez ve büyük sonuçları olacaktır" diye konuştu.