ABD ordusu Biden'dan farklı düşünüyor: Putin Ukrayna'da neyi amaçlıyor?

ABD merkezli haber dergisi Newsweek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken bir analize yer verdi.

Analizi dikkat çekici kılan yönlerden biri, ABD Başkanı Biden'ın Putin'e "savaş suçlusu" diye seslenmesinden kısa süre sonra, ABD'nin savunma istihbarat kurumunun (DIA) Ukrayna'da yaşananlara ilişkin oldukça farklı bir değerlendirmesine yer vermesi oldu.

William M. Arkin imzalı haberde, ABD'nin askeri istihbarat uzmanlarının "savaş yıkıcı olsa da Rusya'nın Ukrayna'ya yapabileceğinden çok daha az zarar verdiği" görüşüne vurgu yapılıyor.

'Rusya'nın amacı Ukrayna'yı müzakere etmeye zorlayacak kadar sahada alan ele geçirmek'

"Putin'in Ukrayna'yı yıkmak ve sivillere zarar vermek niyetinde olduğu" yönündeki ABD ve Batı kaynaklı görüşten farklı bir gerçekle karşı karşıya olunduğunun vurgulandığı haberde, Rusya'nın amacının Ukrayna hükümetini müzakere etmek zorunda oldukları bir konuma getirmek, bunun için yeterli bölgeyi "sahada ele geçirmek" olduğuna işaret edildi.

Habere göre uzmanlar, Rusya'nın sınırlı saldırılarının ardındaki düşünceyi anlamanın, barışa giden yolun haritasını çıkarmaya yardımcı olacağı görüşüne yer veriliyor.

'Kiev'in kalbine dokunulmadı, uzun menzilli saldırıların neredeyse tamamı askeri hedeflere yönelik'

ABD'nin askeri istihbarat teşkilatında (DIA) çalışan kıdemli bir analist Newsweek'e ABD yetkililerin aksine "Kiev'in kalbine neredeyse hiç dokunulmadı. Ve uzun menzilli saldırıların neredeyse tamamı askeri hedeflere yönelikti" değerlendirmesinde bulundu.

Bu ifade Rusya tarafından defalarca dile getirilmiş, sivil hedeflerin vurulmadığı söylenmiş ancak özellikle ABD, Rusya'nın düzenli olarak sivil hedefleri vurduğu iddiasını gündeme getirmişti.

Haberde 24 Şubat'tan bu yana 2,8 milyonluk Kiev'de 55 kadar binanın hasar gördüğü, 222 kişinin öldüğü vurgusuna yer verildi.

'Rusya'nın ayrım gözetmeksizin kentleri bombaladığını söylemek gerçeği görmeyi engelliyor'

Pentagon'a danışmanlık yapan emekli bir Hava Kuvvetleri subayının Rusya'nın ayrım gözetmeksizin kentleri bombaladığını söylemenin gerçeği görmeyi engellediği değerlendirmesi de haberde yer aldı.

ABD'yi Ukrayna'da şaşırtan başlıklar neler?

ABD'nin Rus saldırılarının çok daha ağır olmasını beklediğinin aktarıldığı analizde, "Rusya hâlâ Ukrayna hava kuvvetlerini tamamen devre dışı bırakmadı. Savaş alanından uzaktaki hava limanları çoğunlukla hâlâ çalışır durumda ve bazıları (büyük şehirlerdeki) hiç bombalanmadı. Ülkedeki iletişim dokusu bozulmadan işlemeye devam ediyor. Ukrayna'nın kara savunmasını veya tedarikini engellemek için ulaşım yollarına veya köprülere sistematik bir Rus saldırısı olmadı. Elektrik santralleri vurulmuş olsa da, hepsi tartışmalı bölgelerde veya askeri tesisler ve konuşlandırmaların yakınında" denilerek ABD'deki askeri yetkililerin şaşkınlığına işaret edildi.

Bu şaşkınlığın işareti ise emekli Hava Kuvvetleri subayının "Amerikalı gözlemcilerin son 30 yıllık Amerikan çatışmasından alışık olabileceği hiçbir stratejik hava harekatı yürütülmedi" değerlendirmesi oldu.

Hava Kuvvetleri kıdemli subayı Newsweek'e şu değerlendirmeyi yaptı: "Topçu ve roketlerin yoğun nüfuslu merkezlerin yakınında olduğu güney şehirlerinde bile, Rusya saldırıları, çoğu zorunlu olarak kentsel alanlardan hareket eden Ukrayna askeri birimlerini hedef almaya çalışıyor gibi görünüyor."

Haberde istihbarat analistinin Putin'in şehirlere saldırmamasının nedeninin siyasi çözüme alan açmak olduğuna dair değerlendirmesine de yer verildi: "Haberlerin Putin'in sivilleri hedef aldığını tekrarlayıp durduğunu biliyorum, ancak Rusya'nın bunu kasıtlı olarak yaptığına dair bir kanıt yok. Aslında, Rusya isteseydi binlerce sivili öldürebilirdi."