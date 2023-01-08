Stokçuların otomobilleri Çamlıca Camii’nin otoparkından çıktı

Büyük Çamlıca Camii'nin ücretsiz otoparkında iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edildi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görüldü.

Üsküdar’da bulunan Büyük Çamlıca Camii’ne ait ücretsiz otoparkın, sıfır ve ikinci el otomobil stokçuları tarafından kullanıldığı ileri sürüldü.

Kim tarafından park edildiği anlaşılmayan filo halindeki sıfır araçların ambalajları da üzerinde duruyor.

DHA'nın haberine göre uzun süredir otoparkta tutulan araçların tozlandığı ve cami önünde çekiciler üzerinde otomobiller bekletildiği görüldü.