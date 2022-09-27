Sterlindeki rekor değer kaybının ardından İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından yapılan açıklamada, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettikleri belirtildi. Geçen haftalarda İngiliz hükümetinin bir dizi duyuru yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Hükümetin hane halkının enerji faturalarının 2 yıl boyunca sabit tutulmasını içeren Enerji Fiyat Garantisi, enflasyondaki kısa vadeli zirve seviyeyi azaltacaktır" denildi.

"İngiliz hükümetinin sürdürülebilir ekonomik büyümeye olan bağlılığının olumlu karşılandığı" belirtilen açıklamada, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey şunları söyledi:

"Para politikasının rolü, orta vadede daha fazla enflasyona yol açacak şekilde talebin arzın önüne geçmemesini sağlamaktır. Daha önce Para Politikası Kurulu'nun açıkça belirttiği gibi Kurul, bir sonraki planlanmış toplantısında hükümetin açıklamalarının talep ve enflasyon üzerindeki etkisi ve sterlindeki düşüşün tam bir değerlendirmesini yapacak ve buna göre hareket edecektir. Para Politikası Kurulu, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyecektir."

Sterlindeki tarihi düşüş

İngiliz sterlini, dün 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını belirtmişti. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin değer kaybetmesine neden oldu.

Analistler, BoE'nin ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor. İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.