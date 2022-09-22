İngiltere'de faizler 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini 50 baz puan artırdı. Karar 4'e karşı 5 oyla alındı. 3 üye 75 baz puanlık, 1 üye 25 baz puanlık artış yönünde oy kullandı.

Faiz artırımları böylece 7. ayda sürdü. Banka geçen ay da politika faizini 50 baz puan artırmıştı.

Merkez Bankası, enflasyondaki sert yükseliş nedeniyle Aralık ayından beri faiz artışlarına devam ediyor.

Banka yetkilileri enflasyon tahminlerini yüzde 13'ten yüzde 11'in altına çekti. Yeni Başbakan Liz Truss'ın enerji destek planıyla derin bir resesyondan kaçınılabileceği ifade edildi. Komite, enflasyonist baskıların 'ısrarlı' olması durumunda gerektiği gibi güçlü şekilde tepki verileceğini belirtti.

Ülkede yıllık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,9'a geriledi ancak yine de bankanın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti. BOE Ekim'de zirve yapan enflasyonun birkaç ay daha çift hanede kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Fed'in dünkü 75 baz puanlık faiz artırken bugün de birçok Merkez Bankası faiz artırımına gitti.

Bu yıl yaklaşık 90 Merkez Bankası faiz artırdı. Bunların yarısı tek seferde en az 75 baz puanlık artış yaptı.